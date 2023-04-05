    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    770мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.36eur86.72

    В Смольном рассказали, сколько домов остались без тепла из-за аварии на Дровяной

    598
    обсудить

    Комитет по энергетике администрации Петербурга сообщил, что для скорейшего разрешения ситуации с прорывом трубы в Адмиралтейском районе создан оперативный штаб по ликвидации повреждения и комиссия по расследованию причин инцидента.

    Пресс-служба ведомства 5 апреля сообщает, что из-за дефекта на трубе в районе дома 4 по Дровяной улице без тепла остались 275 зданий. Из них 142 — жилые, 12 — детских и 22 — лечебных.

    Кипяток разлился на Дровяной улице аж до Рижского проспекта около 8 утра. Течь дала труба диаметром 800 мм.

    В промоину попал автомобиль с людьми — пожилым мужчиной и двумя детьми, его внуками. Спасатели, которые прибыли на вызов, вытащили всех из салона, но пострадали сами. В итоге в больницы увезли двух сотрудников МЧС, 65-летнего водителя провалившейся машины, его 9-летнего внука, а также 57-летнего пешехода. 5-летняя девочка, которая также была в машине, не пострадала.

    «Фонтанка» показывала, как утром выглядело место прорыва.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПрорывПрорыв трубопроводаПострадавшиеКипяток
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close