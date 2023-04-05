В Смольном рассказали, сколько домов остались без тепла из-за аварии на Дровяной

Комитет по энергетике администрации Петербурга сообщил, что для скорейшего разрешения ситуации с прорывом трубы в Адмиралтейском районе создан оперативный штаб по ликвидации повреждения и комиссия по расследованию причин инцидента.
Пресс-служба ведомства 5 апреля сообщает, что из-за дефекта на трубе в районе дома 4 по Дровяной улице без тепла остались 275 зданий. Из них 142 — жилые, 12 — детских и 22 — лечебных.
Кипяток разлился на Дровяной улице аж до Рижского проспекта около 8 утра. Течь дала труба диаметром 800 мм.
В промоину попал автомобиль с людьми — пожилым мужчиной и двумя детьми, его внуками. Спасатели, которые прибыли на вызов, вытащили всех из салона, но пострадали сами. В итоге в больницы увезли двух сотрудников МЧС, 65-летнего водителя провалившейся машины, его 9-летнего внука, а также 57-летнего пешехода. 5-летняя девочка, которая также была в машине, не пострадала.
«Фонтанка» показывала, как утром выглядело место прорыва.