В Смольном рассказали, сколько домов остались без тепла из-за аварии на Дровяной

Комитет по энергетике администрации Петербурга сообщил, что для скорейшего разрешения ситуации с прорывом трубы в Адмиралтейском районе создан оперативный штаб по ликвидации повреждения и комиссия по расследованию причин инцидента.



Пресс-служба ведомства 5 апреля сообщает, что из-за дефекта на трубе в районе дома 4 по Дровяной улице без тепла остались 275 зданий. Из них 142 — жилые, 12 — детских и 22 — лечебных.



Кипяток разлился на Дровяной улице аж до Рижского проспекта около 8 утра. Течь дала труба диаметром 800 мм.

