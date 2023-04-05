Машина с людьми оказалась в эпицентре прорыва трубы с кипятком в центре Петербурга. Пострадали пассажиры и спасатели

Машина оказалась в промоине с кипятком на Рижском проспекте. Спасатели с риском для жизни вытаскивали из автомобиля мужчину и его двух внуков.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу 5 апреля, спасатели прибыли одними из первых на место прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте. Машина ушла в дыру в асфальте почти по крышу. В ней был пожилой мужчина и его внуки — мальчик и девочка. Их вытащили из салона. Пожилой человек и мальчик получили ожоги. Также во время спасательной операции пострадали двое сотрудников МЧС. Сейчас их осматривают в машине. Уже принято решение о госпитализации двоих пострадавших.
Прохожие обсуждают выброс кипятка из люка. «Полиция всё оцепила, куча машин, МЧС, скорая. Полностью улица стоит», — рассказал «Фонтанке» читатель.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Как сообщили в «Теплосети», дефект на Дровяной улице, 4, выявили в начале девятого часа утра. Специалисты предприятия обеспечили меры безопасности и приступили к отключению трубопровода.