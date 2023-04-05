    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    769мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.36eur86.72

    Машина с людьми оказалась в эпицентре прорыва трубы с кипятком в центре Петербурга. Пострадали пассажиры и спасатели

    5288
    5 комментариев

    Машина оказалась в промоине с кипятком на Рижском проспекте. Спасатели с риском для жизни вытаскивали из автомобиля мужчину и его двух внуков.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу 5 апреля, спасатели прибыли одними из первых на место прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте. Машина ушла в дыру в асфальте почти по крышу. В ней был пожилой мужчина и его внуки — мальчик и девочка. Их вытащили из салона. Пожилой человек и мальчик получили ожоги. Также во время спасательной операции пострадали двое сотрудников МЧС. Сейчас их осматривают в машине. Уже принято решение о госпитализации двоих пострадавших.

    ПоделитьсяПоделиться

    Прохожие обсуждают выброс кипятка из люка. «Полиция всё оцепила, куча машин, МЧС, скорая. Полностью улица стоит», — рассказал «Фонтанке» читатель.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Как сообщили в «Теплосети», дефект на Дровяной улице, 4, выявили в начале девятого часа утра. Специалисты предприятия обеспечили меры безопасности и приступили к отключению трубопровода.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПрорывПрострадавшиеКипяток
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2023 в 09:49
    Обеспечили меры безопасности?? Улицы только через 40 минут перекрыли! Рядом школа, детей в школу ведут в 8 утра!
    +0−0
    MGF05 Апр 2023 в 09:49
    Это прорыв!
    +0−0
    Полно Вам, батюшка05 Апр 2023 в 09:38
    Ужасно....Очень опасно жить в данной стране....
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close