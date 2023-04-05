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    «Всё в пару, видимости нет». Прорыв трубы остановил движение на Рижском

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В Адмиралтейском районе Петербурга «парятся» после коммунальной аварии 5 апреля. Движение на Рижском проспекте частично ограничено.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», дефект на Дровяной улице, 4, выявили в начале девятого утра. Специалисты предприятия обеспечили меры безопасности и приступили к отключению трубопровода.

    «В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — уточнили в компании.

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    «Для платно припаркованных автомобилей по Рижскому проспекту добавили услугу мойка паром днища», — иронизируют в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    По данным «Яндекса», движение перекрыто от переулка Лодыгина до Рижского проспекта, 10. «Всё в пару, видимости нет», — предупреждают водителей. Читатели добавляют, что проспект оцеплен, на месте МЧС и скорая.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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