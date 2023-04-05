«Всё в пару, видимости нет». Прорыв трубы остановил движение на Рижском

В Адмиралтейском районе Петербурга «парятся» после коммунальной аварии 5 апреля. Движение на Рижском проспекте частично ограничено.
Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», дефект на Дровяной улице, 4, выявили в начале девятого утра. Специалисты предприятия обеспечили меры безопасности и приступили к отключению трубопровода.
«В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — уточнили в компании.
«Для платно припаркованных автомобилей по Рижскому проспекту добавили услугу мойка паром днища», — иронизируют в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
По данным «Яндекса», движение перекрыто от переулка Лодыгина до Рижского проспекта, 10. «Всё в пару, видимости нет», — предупреждают водителей. Читатели добавляют, что проспект оцеплен, на месте МЧС и скорая.