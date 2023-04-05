«Мы в беде». Владелец провалившейся в кипяток машины, рассказал о том, как спасали его отца и детей

«Фонтанке» удалось связаться с жителем Петербурга, который является владельцем машины, провалившейся в кипяток на Дровяной. Он оказался сыном пострадавшего водителя и отцом детей-пассажиров.



Как рассказал Игорь, его 65-летний отец позвонил ему около половины девятого и сказал: «Мы в беде».



Дедушка вез 7-летнюю внучку и 10-летнего внука в школу, когда машина неожиданно угодила в «канаву». Открыв дверцу мужчина увидел кипяток. Пришлось им забаррикадироваться в салоне. В этот момент Игорь, который находится в командировке, вызвал МЧС через единую службу спасения 112.

