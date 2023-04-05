    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    770мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.36eur86.72

    «Мы в беде». Владелец провалившейся в кипяток машины, рассказал о том, как спасали его отца и детей

    966
    обсудить

    «Фонтанке» удалось связаться с жителем Петербурга, который является владельцем машины, провалившейся в кипяток на Дровяной. Он оказался сыном пострадавшего водителя и отцом детей-пассажиров.

    Как рассказал Игорь, его 65-летний отец позвонил ему около половины девятого и сказал: «Мы в беде».

    Дедушка вез 7-летнюю внучку и 10-летнего внука в школу, когда машина неожиданно угодила в «канаву». Открыв дверцу мужчина увидел кипяток. Пришлось им забаррикадироваться в салоне. В этот момент Игорь, который находится в командировке, вызвал МЧС через единую службу спасения 112.

    Сотрудники МЧС вытащили детей на руках, а потом помогли выбраться их дедушке. При этом они пострадали сами.

    Подробнее о том, как дед с внуками ждали МЧС, и как их вытаскивали, читайте скоро в тексте «Фонтанки».

    Кипяток разлился на Дровяной улице аж до Рижского проспекта около 8 утра. Течь дала труба диаметром 800 мм.

    В промоину попал автомобиль с людьми — пожилым мужчиной и двумя детьми, его внуками. Спасатели, которые прибыли на вызов, вытащили всех из салона, но пострадали сами. В итоге в больницы увезли двух сотрудников МЧС, 65-летнего водителя провалившейся машины, его 9-летнего внука, а также 57-летнего пешехода. 5-летняя девочка, которая также была в машине, не пострадала.

    «Фонтанка» показывала, как утром выглядело место прорыва.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПрорывКипятокПострадавшие
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close