Мединский: «Есть конфликт традиционных колониалистов с территорией, которая не захотела быть колонией»

Советник президента РФ Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК призвал не называть всех украинцев бандеровцами. Отрывки беседы с бывшим министром культуры опубликованы на сайте издания 13 апреля.



По словам Мединского, он не испытывает ненависти к украинцам и к самой Украине. Более того, украинцы ему симпатичны. Советник президента признался, что в нем перемешалось множество кровей, поэтому он называет себя настоящим русским.

Он также признался в огромной любви к украинской земле и ее истории, к ее героическому прошлому. При этом Мединский уточнил, что, по его мнению, Украина — часть русской земли, неотъемлемая часть русского мира.

