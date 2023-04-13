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    Мединский: «Есть конфликт традиционных колониалистов с территорией, которая не захотела быть колонией»

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    Советник президента РФ Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК призвал не называть всех украинцев бандеровцами. Отрывки беседы с бывшим министром культуры опубликованы на сайте издания 13 апреля.

    По словам Мединского, он не испытывает ненависти к украинцам и к самой Украине. Более того, украинцы ему симпатичны. Советник президента признался, что в нем перемешалось множество кровей, поэтому он называет себя настоящим русским.

    Он также признался в огромной любви к украинской земле и ее истории, к ее героическому прошлому. При этом Мединский уточнил, что, по его мнению, Украина — часть русской земли, неотъемлемая часть русского мира.

    «У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией», — заявил советник президента, отметив, что Россию хотели сделать колонией с 17 века.

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