Погода меняется, Петербург возвращается в климатическую норму

В Петербурге поднялся ветер, и начало немного холодать. Без пальто не походишь.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 апреля в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 2–4 градусов, днём составит плюс 8–10, на побережье Финского залива местами до плюс 5.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень антициклона с северо-востока. Температура воздуха, после довольно длительной положительной аномалии, вернётся в рамки климатической нормы. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на пятницу возможен небольшой минус, днём — снова плюс 8–10 и переменная облачность без осадков.