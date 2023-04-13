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    Погода меняется, Петербург возвращается в климатическую норму

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге поднялся ветер, и начало немного холодать. Без пальто не походишь.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 апреля в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 2–4 градусов, днём составит плюс 8–10, на побережье Финского залива местами до плюс 5.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень антициклона с северо-востока. Температура воздуха, после довольно длительной положительной аномалии, вернётся в рамки климатической нормы. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на пятницу возможен небольшой минус, днём — снова плюс 8–10 и переменная облачность без осадков.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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