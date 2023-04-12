    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, сев

    763мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.18eur89.73

    Шутка на 700 тысяч. Камера сняла побег лжемайнера с чужими деньгами на площади Ленина

    3356
    11 комментариев

    Уличная камера запечатлела нападение на доверчивого водителя Dodge в Калининском районе Петербурга. За похитителем своих денег он гнался со слезами на глазах.

    Видео 12 апреля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фонтанка» рассказывала о 30-летнем жителе Агалатово, который на площади Ленина рассчитывал обменять 700 тысяч рублей, но вместо криптовалюты получил струю газа в лицо.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    По данным ведомства, заманчивое предложение он получил в мессенджере 1 апреля. Пожать руки должны были в его Dodge, однако у «продавца» оказались иные планы.

    В кадр попал его побег с чужими тысячами. Владелец денег, судя по записи, бросился в погоню, но преступник оказался проворнее.

    Подозреваемого в хищении задержали накануне на Кондратьевском проспекте. Ему вменяют разбой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрабежРазбойКриптовалютаЗадержание
    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close