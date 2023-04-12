Шутка на 700 тысяч. Камера сняла побег лжемайнера с чужими деньгами на площади Ленина

Уличная камера запечатлела нападение на доверчивого водителя Dodge в Калининском районе Петербурга. За похитителем своих денег он гнался со слезами на глазах.



Видео 12 апреля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фонтанка» рассказывала о 30-летнем жителе Агалатово, который на площади Ленина рассчитывал обменять 700 тысяч рублей, но вместо криптовалюты получил струю газа в лицо.