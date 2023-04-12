Шутка на 700 тысяч. Камера сняла побег лжемайнера с чужими деньгами на площади Ленина

Уличная камера запечатлела нападение на доверчивого водителя Dodge в Калининском районе Петербурга. За похитителем своих денег он гнался со слезами на глазах.
Видео 12 апреля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фонтанка» рассказывала о 30-летнем жителе Агалатово, который на площади Ленина рассчитывал обменять 700 тысяч рублей, но вместо криптовалюты получил струю газа в лицо.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
По данным ведомства, заманчивое предложение он получил в мессенджере 1 апреля. Пожать руки должны были в его Dodge, однако у «продавца» оказались иные планы.
В кадр попал его побег с чужими тысячами. Владелец денег, судя по записи, бросился в погоню, но преступник оказался проворнее.
Подозреваемого в хищении задержали накануне на Кондратьевском проспекте. Ему вменяют разбой.