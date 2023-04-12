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    Подозреваемого в грабеже доверчивого покупателя крипты задержали в Петербурге

    2029
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    Сотрудники уголовного розыска Калининского района задержали предполагаемого обидчика жителя Агалатово, который хотел стать владельцем криптовалюты.

    44-летнего жителя Колпино задержали накануне около полудня на Кондратьевском проспекте, стало известно «Фонтанке» 12 апреля.

    По версии следствия, именно он назначил через мессенджер 4 апреля встречу потерпевшему у станции метро «Площадь Ленина». На нее 30-летний покупатель крипты приехал на своем Dodge Caravan. Он посадил в салон «продавца», тот залил его газом из баллончика, отнял 700 тысяч и был таков.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». После задержания подозреваемого оно было переквалифицировано на «Разбой».

    Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Похищенных денег у него не нашли.

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    КриптовалютаГрабежРазбойЗадержание
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