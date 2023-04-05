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    В Петербурге мужчина хотел купить крипту, но остался с глазами, полными слёз

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    Попытка поменять рубли на криптовалюту закончилась для жителя Петербурга встречей с полицией. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 апреля.

    Мужчина обратился в правоохранительные органы накануне около восьми вечера. Он, по предварительной информации, сообщил, что через интернет договорился о сделке — поменять рубли на криптовалюту. С крупной суммой денег, 700 тыс рублей, он приехал на встречу на площадь Ленина, сел в машину. Но там его залили газом из баллончика и отняли деньги.

    По заявлению проводится проверка.

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