В Петербурге мужчина хотел купить крипту, но остался с глазами, полными слёз

Попытка поменять рубли на криптовалюту закончилась для жителя Петербурга встречей с полицией. Об этом стало известно «Фонтанке»
Мужчина обратился в правоохранительные органы накануне около восьми вечера. Он, по предварительной информации, сообщил, что через интернет договорился о сделке — поменять рубли на криптовалюту. С крупной суммой денег, 700 тыс рублей, он приехал на встречу на площадь Ленина, сел в машину. Но там его залили газом из баллончика и отняли деньги.
По заявлению проводится проверка.