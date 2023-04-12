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    В Кронштадте расскажут о подлодке К-3 и старых и новых памятниках

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    Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» станет главным объектом Музея военно-морской славы. Она не памятник — но станет одним из героев лекции «Кронштадтские памятники в объективе времени», которая состоится в Кронштадтской Морской библиотеке 16 апреля. Бесплатно. 12+

    Фото: ru.wikipedia.org/
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    Настоящий памятник, связанный с К-3, есть в городке Заозерске Мурманской области. Но он не атомной подлодке. «Подводникам, погибшим в океане 08.09.1967 г.» — гласит надпись. Когда первая советская атомная подлодка возвращалась с боевого дежурства, в двух отсеках вспыхнул пожар. Погибло 39 человек — но не произошло взрыва торпед. А уцелевшую лодку, которая потом числилась во флоте еще четверть века, можно будет скоро увидеть в новом музее.

    Памятник другим жертвам, Кронштадтского восстания, появился лишь спустя сто лет после событий. В марте 2021 года гарнизон крепости Кронштадт, экипажи кораблей Балтийского флота и жители города подняли мятеж против большевиков и политики «военного коммунизма». Больше двух тысяч человек было приговорено к расстрелу. Участники восстания были реабилитированы только в 1994 году.

    Федор Петрович Литке был (помимо того что граф, адмирал, президент Академии наук) военным губернатором в Кронштадте. Однако памятник ему в этом городе появился лишь к 225-летию со дня рождения, в парке «Остров фортов».

    Словом, все памятники недавние или даже будущие. О них расскажет подводник и краевед Владимир Шатров. Встречаемся в Кронштадтской морской библиотеке (Кронштадт, ул. Советская, 49). Начало в 15.00.

    Александра Шеромова

    Фото: ru.wikipedia.org/

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