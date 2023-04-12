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    Глава Минцифры: Закон об изменениях в систему воинского учета не связан с мобилизацией

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    Закон об изменениях в систему воинского учета в России не связан с мобилизаций, полагает глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Мнением он поделился в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки для IT-специалистов, пишет 12 апреля РИА Новости.

    «Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — написал Шадаев. Он напомнил, про несовершенства системы воинского учета в России, которые многие заметили прошлой осенью. По его словам, поэтому и предлагается оптимизировать порядок воинского учета и призыва на срочную службу.

    Глава Минцифры напомнил, что на Госуслугах сейчас каждый может проверить, в каком военкомате он на учёте и есть ли право на отсрочку.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что законопроект никак не связан с мобилизацией. Эти меры нужны для создания системы воинского учета в соответствии с требованиями времени, добавил Песков.

    Законопроект об изменениях в систему воинского учета в России Госдума 11 апреля одобрила сразу во втором и третьем чтениях. Документ предусматривает в том числе создание единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным, а также жесткие меры против уклонистов.

    Подробнее об электронных повестках и реестре военнообязанных читайте в нашем материале.

    Реестр повесток, равно как и еще один новый сервис Реестр воинского учета, существует пока на бумаге. Эти информационные ресурсы еще только предстоит сформировать Минцифры по «техзаданию», которое должен определить кабмин.

    Как следует из описания в законе, это должна быть некая единая база данных всех военнообязанных — «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».

    Конечный пользователь этого ресурса — Минобороны, а наполнять его будут все имеющиеся на данный момент государственные и не только сервисы, от налоговой и порталов типа «Правосудие» и «Госуслуги» до администраций образовательных учреждений (вузы, колледжи) и руководства компаний, в которых вы работаете. При этом для обработки персональных данных не потребуется получать согласие гражданина.

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