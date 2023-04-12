Глава Минцифры: Закон об изменениях в систему воинского учета не связан с мобилизацией

Закон об изменениях в систему воинского учета в России не связан с мобилизаций, полагает глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Мнением он поделился в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки для IT-специалистов, пишет 12 апреля РИА Новости.
«Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — написал Шадаев. Он напомнил, про несовершенства системы воинского учета в России, которые многие заметили прошлой осенью. По его словам, поэтому и предлагается оптимизировать порядок воинского учета и призыва на срочную службу.
Глава Минцифры напомнил, что на Госуслугах сейчас каждый может проверить, в каком военкомате он на учёте и есть ли право на отсрочку.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что законопроект никак не связан с мобилизацией. Эти меры нужны для создания системы воинского учета в соответствии с требованиями времени, добавил Песков.
Законопроект об изменениях в систему воинского учета в России Госдума 11 апреля одобрила сразу во втором и третьем чтениях. Документ предусматривает в том числе создание единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным, а также жесткие меры против уклонистов.
Подробнее об электронных повестках и реестре военнообязанных читайте в нашем материале.