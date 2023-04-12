Глава Минцифры: Закон об изменениях в систему воинского учета не связан с мобилизацией

Закон об изменениях в систему воинского учета в России не связан с мобилизаций, полагает глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Мнением он поделился в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки для IT-специалистов, пишет 12 апреля РИА Новости.



«Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — написал Шадаев. Он напомнил, про несовершенства системы воинского учета в России, которые многие заметили прошлой осенью. По его словам, поэтому и предлагается оптимизировать порядок воинского учета и призыва на срочную службу.

