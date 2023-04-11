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    Кремль: Законопроект об электронных повестках не связан с мобилизацией

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    Законопроект о введении единого реестра военнообязанных и электронных повестках никак не связан с мобилизацией. Эти меры нужны для создания системы воинского учета в соответствии с требованиями времени. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять», — сказал представитель Кремля.

    Песков считает, что изменения в законодательстве не вызовут панику и новую волну эмиграции. Также пресс-секретарь главы государства добавил, что второй волны мобилизации в России нет.

    Недавно глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обновленные правила вручения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

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    Комментарии 31

    daisychain11 Апр 2023 в 16:07
    Спасибо, что предупредили!
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