Глава комитета Госдумы по обороне: Новые правила вручения повесток коснутся всех военнообязанных

Обновленные правила вручения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«[Новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — сказал он.

В понедельник, 10 апреля, стало известно, что Госдума готовится к принятию нового закона, который изменит правила воинского учета в России. Глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов раскрыл, что, помимо нового единого реестра, нас на самом деле ждут электронные повестки, а меры против уклонистов будут ужесточены. Подробнее можно прочитать тут.