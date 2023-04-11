ЦБ ограничит рискованные ипотечные программы с низкими ставками

Банк России ограничит выдачу рискованных ипотечных программ с экстремально низкими ставками. С 30 мая по таким ссудам, выданным после 15 марта этого года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы, сообщает РИА Новости 11 апреля.



ЦБ «дестимулирует» выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. Дело в том, что в последнее время популярность получили ипотеки от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками — вплоть до 0,1%. При этом цена приобретаемой квартиры завышается на 20–30%, а разницу застройщик в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов.

