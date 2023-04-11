ЦБ ограничит рискованные ипотечные программы с низкими ставками

Банк России ограничит выдачу рискованных ипотечных программ с экстремально низкими ставками. С 30 мая по таким ссудам, выданным после 15 марта этого года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы, сообщает РИА Новости 11 апреля.
ЦБ «дестимулирует» выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. Дело в том, что в последнее время популярность получили ипотеки от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками — вплоть до 0,1%. При этом цена приобретаемой квартиры завышается на 20–30%, а разницу застройщик в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов.
«Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков», — подчеркнули в ЦБ.
При этом в феврале спрос на ипотеку вырос в полтора раза, а Петербург был на втором месте по стране по сумме выданных средств. Всего за месяц российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке.
В конце марта директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов заявил, что россиянину в среднем нужно откладывать деньги 8 лет, чтобы накопить на квартиру. При этом нужно не есть и не пить. Стоимость жилья в РФ выросла сильнее, чем доходы населения, отмечал эксперт.