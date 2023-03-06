В феврале спрос на ипотеку вырос в полтора раза. Петербург — на втором месте по стране

В феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке. По оценке ВТБ, это выше результата января в 1,5 раза. Что касается Петербурга и области, то здесь та же картина — в феврале ВТБ выдал в регионе более тысячи ипотечных кредитов суммарно на 7 млрд рублей, что также в полтора раза превышает январские показатели.

Как отмечают аналитики банка, на рост повлияли льготная ипотека, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом уровень продаж февраля прошлого года был на 12% выше на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок.



Всего по стране ВТБ в феврале оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек увеличился за год примерно на 20% и составил порядка 5,2 млн рублей. Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область с суммой примерно 30 млрд рублей, на втором месте — Санкт-Петербург с Ленинградской областью с 7 млрд рублей. В пятерке регионов-лидеров также Краснодарский край (6,8 млрд), Республика Татарстан (3 млрд) и Новосибирская область (2,2 млрд).



Доля готового жилья в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля составила 54%. А покупатели недвижимости в новостройках ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам займов. Так, «семейную ипотеку» в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей, «ипотекой с господдержкой» воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

Как отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин, традиционно в начале года активность клиентов на рынке низкая, но вот уже второй год подряд ситуация заметно отличается от стандартных трендов.

