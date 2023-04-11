Водителя KIA за нетрезвый наезд на пешехода на Испытателей отправили работать

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сел за руль «под кайфом» и сбил женщину. В места лишения свободы его отправлять не стали, а дали шанс исправиться.



Наезд произошел около 13:34 26 ноября 2021 года на регулируемом пешеходном переходе возле дома 8, корпус 1, по проспекту Испытателей, сообщает 11 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, пребывая в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем KIA Rio. Следуя по проспекту Испытателей от Серебристого бульвара к Коломяжскому проспекту на скорости порядка 60 км/ч, он не стал останавливаться перед «зеброй» на красный сигнал светофора, а выехал на переход и сбил шедшую на свой зеленый женщину. Потерпевшая получила тяжелые травмы.