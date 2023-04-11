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    Водителя KIA за нетрезвый наезд на пешехода на Испытателей отправили работать

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    3 комментария

    Приморский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сел за руль «под кайфом» и сбил женщину. В места лишения свободы его отправлять не стали, а дали шанс исправиться.

    Наезд произошел около 13:34 26 ноября 2021 года на регулируемом пешеходном переходе возле дома 8, корпус 1, по проспекту Испытателей, сообщает 11 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, пребывая в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем KIA Rio. Следуя по проспекту Испытателей от Серебристого бульвара к Коломяжскому проспекту на скорости порядка 60 км/ч, он не стал останавливаться перед «зеброй» на красный сигнал светофора, а выехал на переход и сбил шедшую на свой зеленый женщину. Потерпевшая получила тяжелые травмы.

    Автомобилист ранее судим не был, в содеянном раскаялся, извинился перед пострадавшей и перевел ей на лечение 23 тысячи рублей. Суд установил, что у мужчины двое несовершеннолетних детей, постоянного места работы не имеет, перебиваясь разовыми заработками.

    В итоге его признали виновным по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил тюрьму тремя годами принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также мужчину лишили водительских прав на 2 года и 4 месяца и взыскали с него 650 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

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    ПетербургДТПДТП с пешеходомПьяный водительСуд
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    Комментарии 3

    27442818911 Апр 2023 в 19:14
    Наркоману, севшему за руль обдолбанным и сбившему на ПП человека до тяжелых травм, дали шанс исправиться?! ну-ну...
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