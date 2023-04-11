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    В Петербурге экс-сотрудники транспортной полиции выслушали приговор по делу о взятках с задержанных наркоманов

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    Калининский райсуд огласил приговор в отношении Александра Виноградова, обвинявшегося в превышении должностных полномочий, а также его бывших коллег Артема Гаврилина, Ануара Нургалиева и Валерия Смоленского, которых еще обвинялись и во взятках. Погорел квартет на «задержании» сотрудника полиции, который был в засаде.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 апреля, все инкриминируемые им инциденты произошли в 2020 году. В мае в Мурино остановили пару, у которых нашли растительный наркотик. За освобождение от уголовной ответственности у мужчины и женщины запросили 150 тыс рублей. По родственникам они смогли собрать 110 тыс рублей, которые и передали полицейским.

    Таким же образом они, как сообщили в суде, с второго потерпевшего 150 тыс рублей, с третьего – 99 тыс рублей, а также угрожали четвертому подкинуть наркотики и получили 59 тыс рублей.

    Закончилось все, когда транспортные полицейские в деревне Дранишники остановили мужчину, пытались угрозами получить от него деньги, ему также досталось по лицу. А потом выяснилось, что это их коллега, который занимается проведением оперативно-розыскных мероприятий.

    Подробнее о деле о взятках читайте тут.

    Все четверо в суде, в отличии от периода следствия, вину признали полностью.

    Суд признал всех четверых виновными. Смоленского отправили в колонию общего режима на 3 года 3 месяца, и назначили штраф в 2 200 000 рублей. Гаврилин и Нургалиев сядут на 3 года 2 месяца, и оштрафованы каждый на 2 150 000 рублей, каждому;

    Виноградов осужден условно на 3 года 1 месяц.

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