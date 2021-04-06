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Трое сотрудников транспортной полиции задержаны в Петербурге по делу о взятках. В отдел на Финляндском вокзале пришел СК

Следственный комитет проводит обыски в линейном отделе «Санкт-Петербург-Финляндский» по делу о взятках

Трех сотрудников линейного отдела «Санкт-Петербург-Финляндский» подозревают во взятках. По версии следствия, они брали крупные суммы денег за свободу от тех, кого задерживали.

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, еще в середине прошлого года инспектор по охране общественного порядка отдела Смоленский, его товарищи из ППС Нургалиев и Гаврилин задержали на юге Петербурга мужчину с наркотиками. За свою свободу он якобы заплатил полицейским сумму больше 100 тысяч рублей. Таких случаев за сотрудниками, по версии транспортного следственного управления, не один и не два. Поэтому 6 апреля они пришли с обысками в отдел на Боткинской улице, где полицейские работают.

Официально эту информацию «Фонтанке» пока не подтвердили ни в УТ МВД по СЗФО, ни в СУ на транспорте.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Это можно только приветствовать! Расширить штат УСБ, увеличить план по посадкам всяческих оборотней!
lamer
Голову отдали?
sakorol
скоро всех полицейских пересажают.Кто работать будет?
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