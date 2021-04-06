Трое сотрудников транспортной полиции задержаны в Петербурге по делу о взятках. В отдел на Финляндском вокзале пришел СК

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, еще в середине прошлого года инспектор по охране общественного порядка отдела Смоленский, его товарищи из ППС Нургалиев и Гаврилин задержали на юге Петербурга мужчину с наркотиками. За свою свободу он якобы заплатил полицейским сумму больше 100 тысяч рублей. Таких случаев за сотрудниками, по версии транспортного следственного управления, не один и не два. Поэтому 6 апреля они пришли с обысками в отдел на Боткинской улице, где полицейские работают.
Официально эту информацию «Фонтанке» пока не подтвердили ни в УТ МВД по СЗФО, ни в СУ на транспорте.