В Петербурге арестовали троих транспортных полицейских. Их подозревают в получении взяток от задержанных с наркотиками

В Петербурге арестовали транспортных полицейских, подозреваемых в получении взяток группой лиц по предварительному сговору. Об этом вечером 7 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Приморский районный суд постановил взять под стражу Валерия Смоленского, Артёма Гаврилина и Ануара Нургалиева. Мера пресечения будет действовать до 5 июня.
«Фигуранты вину не признают, от дачи показаний отказываются. У суда просили любую иную меру», — отметили в пресс-службе.
По версии следствия, в мае прошлого года они получили от задержанного 120 тысяч рублей, а взамен пообещали не привлекать его к ответственности за хранение наркотиков. Ещё один подобный транш в 150 тысяч рублей, но от другого задержанного, мог поступить к ним в сентябре 2020 года.
«Фонтанка» писала о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки» и обысках, которые в рамках его расследования прошли в линейном отделе «Санкт-Петербург-Финляндский». Следователи считают, что за инспектором по охране общественного порядка Смоленским и его товарищами из ППС — Нургалиевым и Гаврилиным, не один и не два таких эпизода. Последние ещё устанавливаются.