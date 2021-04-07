В Петербурге арестовали троих транспортных полицейских. Их подозревают в получении взяток от задержанных с наркотиками

В Петербурге арестовали транспортных полицейских, подозреваемых в получении взяток группой лиц по предварительному сговору. Об этом вечером 7 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Приморский районный суд постановил взять под стражу Валерия Смоленского, Артёма Гаврилина и Ануара Нургалиева. Мера пресечения будет действовать до 5 июня.

«Фигуранты вину не признают, от дачи показаний отказываются. У суда просили любую иную меру», — отметили в пресс-службе.

По версии следствия, в мае прошлого года они получили от задержанного 120 тысяч рублей, а взамен пообещали не привлекать его к ответственности за хранение наркотиков. Ещё один подобный транш в 150 тысяч рублей, но от другого задержанного, мог поступить к ним в сентябре 2020 года.