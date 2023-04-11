Не давайте читать игуане советских газет. Росприроднадзор проверил рептилию в клинике Петергофа

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило предостережение петергофской клинике по факту содержания игуаны. Как оказалось, рептилия страдала из-за неподходящих условий и недостаточного ухода. Об этом сообщается 11 апреля.
Специалисты управления отправились проверить животное после полученного обращения. Выяснилось, что игуана сидит в террариуме, в котором измеряется температура и влажность, а также есть искусственная растительность. При этом пол ящика был выстлан обычными газетами, укрытий и субстрата специалисты не нашли. К тому же на момент осмотра в террариуме не было воды, а ультрафиолетовая лампа не работала.
Учреждению предложено исправиться и ухаживать за игуаной на должном уровне, при необходимости вызывать ветеринара. В отзывах клиники пациенты описывают животное как «прикольное» и «огромное».