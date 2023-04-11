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    Не давайте читать игуане советских газет. Росприроднадзор проверил рептилию в клинике Петергофа

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    6 комментариев

    Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило предостережение петергофской клинике по факту содержания игуаны. Как оказалось, рептилия страдала из-за неподходящих условий и недостаточного ухода. Об этом сообщается 11 апреля.

    Северо-Западное Управление Росприроднадзора

    Специалисты управления отправились проверить животное после полученного обращения. Выяснилось, что игуана сидит в террариуме, в котором измеряется температура и влажность, а также есть искусственная растительность. При этом пол ящика был выстлан обычными газетами, укрытий и субстрата специалисты не нашли. К тому же на момент осмотра в террариуме не было воды, а ультрафиолетовая лампа не работала.

    Учреждению предложено исправиться и ухаживать за игуаной на должном уровне, при необходимости вызывать ветеринара. В отзывах клиники пациенты описывают животное как «прикольное» и «огромное».

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    РосприроднадзорРептилия
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    Комментарии 6

    Гость11 Апр 2023 в 13:21
    Лучше бы Росприроднадзору заняться проблемой Петроэлектросбыта и невозможностью населения СПб своевременно передавать показания ..., а не несчастной рептилией !
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