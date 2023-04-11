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    Мужчина лишь в куртке и ботинках активно восторгался Петропавловской крепостью. Экскурсию по городу он продолжил на машине Росгвардии

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    Сотрудники сразу трех служб показали Петербург необычному посетителю Петропавловской крепости.

    пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области

    Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 11 апреля, тревожную кнопку в сердце города нажали накануне около 11 утра. Когда в Петропавловскую крепость прибыл наряд Росгвардии, выяснилось, что по территории музея разгуливает нетрезвый гражданин, одетый лишь в куртку и ботинки. При этом он еще и приставал к другим посетителям.

    Мужчину доставили в полицию, а оттуда скорая увезла его в больницу, так как поведение гражданина показалось неадекватным.

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