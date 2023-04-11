Эксперта петербургского музея задержали по делу о незаконном обороте оружия

Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с УФСБ при поддержке спецназа нанесли визит эксперту Музея военного костюма. У него изъяли россыпь патронов и старинное оружие.
Обыски в квартире 54-летнего жителя поселка Тельмана прошли накануне в рамках возбужденного уголовного дела о покушении на убийство, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 апреля. По предварительной информации, в помещении нашли несколько сотен патронов разного калибра, четыре предмета, похожих на пистолеты разных моделей.
Эксперты определили, что патроны изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». После дачи объяснений мужчина отпущен под подписку о невыезде.
Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.