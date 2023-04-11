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    Эксперта петербургского музея задержали по делу о незаконном обороте оружия

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    Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с УФСБ при поддержке спецназа нанесли визит эксперту Музея военного костюма. У него изъяли россыпь патронов и старинное оружие.

    Обыски в квартире 54-летнего жителя поселка Тельмана прошли накануне в рамках возбужденного уголовного дела о покушении на убийство, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 апреля. По предварительной информации, в помещении нашли несколько сотен патронов разного калибра, четыре предмета, похожих на пистолеты разных моделей.

    Эксперты определили, что патроны изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». После дачи объяснений мужчина отпущен под подписку о невыезде.

    Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

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