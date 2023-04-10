Сотворение идеального кулича: от замеса до освящения

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
До Пасхи осталось меньше недели, а значит в магазины Петербурга начали привозить куличи с хлебозаводов. Предприятия готовятся к православному празднику несколько месяцев: технологи разрабатывают новые рецепты, выпечка сначала производится в единичных экземплярах, затем процесс масштабируется. К Пасхе на прилавки попадают сотни тысяч куличей.
«Фонтанка» заглянула в цех к хлебобулочным и зафиксировала полный цикл рождения кулича: от разделки теста до покрытия белой глазурью.