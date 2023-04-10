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    Сотворение идеального кулича: от замеса до освящения

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    4 комментария

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    До Пасхи осталось меньше недели, а значит в магазины Петербурга начали привозить куличи с хлебозаводов. Предприятия готовятся к православному празднику несколько месяцев: технологи разрабатывают новые рецепты, выпечка сначала производится в единичных экземплярах, затем процесс масштабируется. К Пасхе на прилавки попадают сотни тысяч куличей.


    «Фонтанка» заглянула в цех к хлебобулочным и зафиксировала полный цикл рождения кулича: от разделки теста до покрытия белой глазурью.

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    Fontanka.digitalПасхаРецепт кулича
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