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    Рекордную партию белого порошка изъяли сотрудники ФСБ в Подмосковье. Её везли из Колумбии в Европу

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    Сотрудники ФСБ остановили наркоцепочку, по которой из Латинской Америки через Россию в ЕС, должны были попасть 699 кг белого порошка.

    Четырех человек, троих граждан Колумбии и одного европейца, задержали, сообщает https://tass.ru/proisshestviya/17486189 ТАСС 10 апреля со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    Они, по предварительной информации, привезли груз в Москву и поместили его на заранее арендованный склад в Подмосковье. Часть из 699 кг должна была быть переупакована и отправлена дальше в Европу. Вторую часть планировали распродать в России.

    Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей. А в розницу она предположительно могла принести владельцам до 6 млрд рублей.

    В отношении наркодилеров было возбуждено уголовное дело. Они арестованы.

    По словам ФСБ, это крупнейшая изъятая в РФ партия наркотиков в современной истории.

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