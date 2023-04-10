Рекордную партию белого порошка изъяли сотрудники ФСБ в Подмосковье. Её везли из Колумбии в Европу

Сотрудники ФСБ остановили наркоцепочку, по которой из Латинской Америки через Россию в ЕС, должны были попасть 699 кг белого порошка.
Четырех человек, троих граждан Колумбии и одного европейца, задержали, сообщает https://tass.ru/proisshestviya/17486189 ТАСС 10 апреля со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Они, по предварительной информации, привезли груз в Москву и поместили его на заранее арендованный склад в Подмосковье. Часть из 699 кг должна была быть переупакована и отправлена дальше в Европу. Вторую часть планировали распродать в России.
Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей. А в розницу она предположительно могла принести владельцам до 6 млрд рублей.
В отношении наркодилеров было возбуждено уголовное дело. Они арестованы.
По словам ФСБ, это крупнейшая изъятая в РФ партия наркотиков в современной истории.