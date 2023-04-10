Рекордную партию белого порошка изъяли сотрудники ФСБ в Подмосковье. Её везли из Колумбии в Европу

Сотрудники ФСБ остановили наркоцепочку, по которой из Латинской Америки через Россию в ЕС, должны были попасть 699 кг белого порошка.



Четырех человек, троих граждан Колумбии и одного европейца, задержали, сообщает https://tass.ru/proisshestviya/17486189 ТАСС 10 апреля со ссылкой на ЦОС ФСБ.



Они, по предварительной информации, привезли груз в Москву и поместили его на заранее арендованный склад в Подмосковье. Часть из 699 кг должна была быть переупакована и отправлена дальше в Европу. Вторую часть планировали распродать в России.

