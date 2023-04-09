В «Современнике» заявили, что Лия Ахеджакова уволилась по собственному желанию

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник». Об этом 9 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В театре рассказали, что актриса написала заявление по собственному желанию, поэтому трудовые отношения с ней не могут быть продолжены.

В феврале спектакль с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин» заменили на три других — «Три товарища», «Папа» и «Интуиция». Директор театра Юрий Кравец заявил, что его «завалили гневными письмами в адрес артистки», а сама Ахеджакова предположила, что спектакли сняли с репертуара по распоряжению столичного Департамента культуры.