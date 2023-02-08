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    Московский «Современник» заменил спектакль с Ахеджаковой другим. Пока временно

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    Спектакль с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин» в назначенные даты не состоится. Такое сообщение появилось на официальном сайте столичного театра «Современник».

    Показ постановки был намечен на 13 и 28 февраля, а также на 29 марта. Однако показан спектакль не будет. Вместо него покажут три других — «Три товарища», «Папа» и «Интуиция», соответственно. В «Современнике» отмечают, что будут действительны билеты на «Игру в джин».

    «Билеты подлежат возврату по месту их приобретения до 13 февраля», — добавили в театре.

    Спектакли с участием Лии Ахеджаковой переносят не в первый раз.

    В начале января легендарная актриса должна была выйти на сцену ДК «Выборгский» в спектакле «Мой внук Вениамин». Однако за два дня до Нового года на сайте площадки появилось объявление о переносе. Сроки при этом не были названы, а зрителям пообещали вернуть деньги за билеты. Для этого нужно было лишь изъявить желание.

    Тогда переносу предшествовал ряд публикаций в патриотических телеграм-каналах и СМИ. Они напоминали о политической позиции народной артистки России, выступавшей против боевых действий.

    В ноябре 2022 года после спектакля «Мой друг Вениамин» разразился скандал. Тогда в мэрию посыпались жалобы на текст, звучавший со сцены.

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