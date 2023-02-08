Московский «Современник» заменил спектакль с Ахеджаковой другим. Пока временно

Спектакль с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин» в назначенные даты не состоится. Такое сообщение появилось на официальном сайте столичного театра «Современник».



Показ постановки был намечен на 13 и 28 февраля, а также на 29 марта. Однако показан спектакль не будет. Вместо него покажут три других — «Три товарища», «Папа» и «Интуиция», соответственно. В «Современнике» отмечают, что будут действительны билеты на «Игру в джин».

«Билеты подлежат возврату по месту их приобретения до 13 февраля», — добавили в театре.

Спектакли с участием Лии Ахеджаковой переносят не в первый раз.