В ДК Выборгский отменяют спектакль с Лией Ахеджаковой

Спектакль «Мой внук Вениамин», который планировалось играть на сцене ДК «Выборгский» 4 января, переносится. Информация об этом опубликована 30 декабря на сайте площадки, принимающей гостевые постановки. Новая дата проведения события не называется, зрителям предлагают вернуть деньги за билеты в полном объеме в местах приобретения.



Переносу на неопределенный срок предшествовали публикации в патриотических телеграм-каналах и СМИ, напомнивших о политической позиции народной артистки России, выступавшей с критикой спецоперации. В частности, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев в своем телеграм-канале 27 декабря написал, что «если Ахеджакова будет выступать в сопровождении «музыкантов», то это может получиться очень неплохой перфоманс».

