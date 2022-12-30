    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, вос

    752мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd71.98eur76.08

    Театры

    В ДК Выборгский отменяют спектакль с Лией Ахеджаковой

    2585
    8 комментариев

    Спектакль «Мой внук Вениамин», который планировалось играть на сцене ДК «Выборгский» 4 января, переносится. Информация об этом опубликована 30 декабря на сайте площадки, принимающей гостевые постановки. Новая дата проведения события не называется, зрителям предлагают вернуть деньги за билеты в полном объеме в местах приобретения.

    Переносу на неопределенный срок предшествовали публикации в патриотических телеграм-каналах и СМИ, напомнивших о политической позиции народной артистки России, выступавшей с критикой спецоперации. В частности, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев в своем телеграм-канале 27 декабря написал, что «если Ахеджакова будет выступать в сопровождении «музыкантов», то это может получиться очень неплохой перфоманс».

    «Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?», — поинтересовался он.

    Пост появился после того, как другой депутат Мосгордумы, Кирилл Щитов разместил в своем канале фото с афишей с портретом Ахеджаковой, сделанное в Петербурге, прокомментировав его фразой: «У вас там в Питере все с головой в порядке?»

    В антрепризном спектакле «Мой внук Вениамин» по книге Людмилы Улицкой Лия Ахеджакова (при этом имен обеих на сайте ДК «Выборгский» не указано) играет с актрисами Александрой Иcлентьевой, Надеждой Лумповой и Глебом Пускепалисом. Автор постановки по произведению 1980-х — лауреат «Золотой маски» Марфа Горвиц, художник — Вера Мартынова.

    «Героиня Ахеджаковой живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства, — говорится в аннотации к постановке. — Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг — отправляется в свой родной город и привозит оттуда юную красавицу, наследницу проверенной семьи».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close