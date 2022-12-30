В ДК Выборгский отменяют спектакль с Лией Ахеджаковой

Спектакль «Мой внук Вениамин», который планировалось играть на сцене ДК «Выборгский» 4 января, переносится. Информация об этом опубликована 30 декабря на сайте площадки, принимающей гостевые постановки. Новая дата проведения события не называется, зрителям предлагают вернуть деньги за билеты в полном объеме в местах приобретения.
Переносу на неопределенный срок предшествовали публикации в патриотических телеграм-каналах и СМИ, напомнивших о политической позиции народной артистки России, выступавшей с критикой спецоперации. В частности, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев в своем телеграм-канале 27 декабря написал, что «если Ахеджакова будет выступать в сопровождении «музыкантов», то это может получиться очень неплохой перфоманс».
«Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?», — поинтересовался он.
Пост появился после того, как другой депутат Мосгордумы, Кирилл Щитов разместил в своем канале фото с афишей с портретом Ахеджаковой, сделанное в Петербурге, прокомментировав его фразой: «У вас там в Питере все с головой в порядке?»
В антрепризном спектакле «Мой внук Вениамин» по книге Людмилы Улицкой Лия Ахеджакова (при этом имен обеих на сайте ДК «Выборгский» не указано) играет с актрисами Александрой Иcлентьевой, Надеждой Лумповой и Глебом Пускепалисом. Автор постановки по произведению 1980-х — лауреат «Золотой маски» Марфа Горвиц, художник — Вера Мартынова.
«Героиня Ахеджаковой живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства, — говорится в аннотации к постановке. — Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг — отправляется в свой родной город и привозит оттуда юную красавицу, наследницу проверенной семьи».