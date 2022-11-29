Нижегородский минкульт рекомендовал отменить спектакль с Ахеджаковой после жалоб жителей. Билеты пока можно не сдавать

Не все в Нижнем Новгороде рады видеть на сцене легендарную актрису Лию Ахеджакову. В областном министерстве культуры разбирают жалобы и советуют вычеркнуть спектакль с народной артисткой из декабрьской афиши, но разрешают не прислушиваться.

О настроениях горожан стало известно из переписки на странице мэра Юрия Шалабаева во «ВКонтакте» 29 ноября. Внимание главы города к постановке «Мой внук Вениамин» привлекла женщина, недовольная Лией Ахеджаковой и Людмилой Улицкой, по пьесе которой ставят спектакль.



Автора жалобы оскорбили высказывания о России, президенте и Украине. «Выгоните их отсюда!» — требовала женщина и, похоже, не она одна.

В минкульте сообщили, что уже получали официальные обращения по этому поводу.

«С нашей стороны были отправлены рекомендательные письма по отмене мероприятия. Однако они имеют именно рекомендательный характер, потому что концертный зал «Юпитер» — это частная площадка», — говорится в ответе министерства.



«Юпитер» об отмене запланированного на 4 декабря мероприятия не сообщал. Билеты есть в продаже на сайте концертного зала. Артисты никаких извещений также не получали.

