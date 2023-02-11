Цепная реакция. «Отмененную» в родном театре Ахеджакову поддержали коллеги «по разные стороны баррикад»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Поделиться Поделиться





В театре «Современник» отменили февральские и мартовские показы спектакля «Игра в джин» с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой. Причем в самом театре официально это событие не комментируют. Но Ахеджакова рассказала журналистам, что узнала об отмене от директора театра Юрия Кравеца, который сообщил, что его «завалили гневными письмами в адрес артистки». Ахеджакова уверена, что спектакли сняли с репертуара по распоряжению столичного Департамента культуры. Актриса обратилась к члену Совета при президенте по правам человека Еве Меркачевой с просьбой выяснить, до какой степени эта информация верна. «Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику», убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?» — задается вопросом Лия Ахеджакова.



Тем временем в соцсетях и новостных лентах растет число высказываний как в поддержку опальной актрисы, так и в пользу «решения убрать». «Я в списке врагов Украины... Мы с Лией по разные стороны баррикад, она меня терпеть не может. Но я за неё! — написал у себя в ЖЖ заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. — И снимать лауреата Госпремии России с ролей в «Современнике» — это нонсенс. Актёр без театра не может существовать, уж если кого и снимать, то это чиновника, который убрал актрису из репертуара. Актёры — не политики, у них иная эмоциональная оценка происходящего. Они видят масштаб беды в целом, и болеют за людей в целом, за всех. Но это не значит, что они не любят Родину. Любят, очень! И любят зрителей, которые их любят. Жалко, что Лия ушла в политику, она великий трагический клоун и любимая актриса миллионов людей во всем мире. Это ее карма и предназначение, которое останется в веках. Жаль, что никто из театра или из нашего киноактёрского общества не заступается за неё».

«Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители), будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко», — написал уехавший в США режиссер Александр Молочников в своем личном блоге. «Как говорил Дамблдор: „Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету». Продолжая рассуждать на эту тему, ко всем этим толпам (безусловно, даже не сомневаюсь) разгневанных зрителей, которые завалили письмами театр (и здесь не сомневаюсь) могу и хочу противопоставить свое скромное личное письмо: „Лия Меджидовна, всегда восхищался вами и мечтаю видеть вас на сцене!» Но, к сожалению, ни Дамблдора, ни Ахеджакову официально больше увидеть нельзя», — так откликнулся отлучение Ахеджаковой от сцены актер Андрей Бурковский, который в настоящее время находится с семьей в Лос-Анджелесе.

«Я считаю, что это полнейшее безобразие! За что? Почему? Какие-то обстоятельства, высказанные группой людей в доносе в театр, играют определяющую роль? Отмененный спектакль «Игра в джин» очень хороший. Никакого отношения к политике он не имеет. Может кого-то раздражает Лия Ахеджакова? Но это ведь другое дело! — прокомментировал происходящее народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с изданием «Газета.ру». — Допустим, я приду в Большой театр, мне не понравится какой-то замечательный балетный артист, я напишу в дирекцию — и что, закроют постановку? Почему достойную, прекрасную, хорошую актрису лишают работы в «Современнике»? Это ее единственная пока работа. Это неправильно, неправомерно, решение директора идет вразрез с нашей Конституцией».

«У всех же разное мнение. Лишить зрителей возможности прийти в театр «Современник» на спектакль, который они бы хотели посмотреть, — считаю, что это в наше время как-то странно звучит. Я думаю, это перегиб», — так прокомментировала для телеканала «78» «отмену» Ахеджаковой народная артистка России Лариса Луппиан. «Братцы, ну это совсем не дело: тут сидит и плачет пожилая женщина, между прочим, целая народная артистка России, реальная любимица поколений кино- и театральных зрителей. Полвека в театре. — так внесенный в санкционный список Украины писатель и публицист Игорь Мальцев высказался в колонке для телеграм-канала RT, отметив, что, в отличие от многих коллег по цеху Ахеджакова не уехала из России. — Меджидовна, между прочим, не усвистала. Пашет в театре как проклятая в свои годы. Радует людей, будоражит людей, гневит людей… А что вообще должен делать актёр? Вот примерно то же и должен. Она всегда принимает хулу и любую волну, которая поднимается после её очередного задвига по политике. Со знатной стойкостью и упорством. Ну вот такая она — пассионарий. В этом смысле — простая русская женщина».

«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна, — цитирует звезду фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Барбару Брыльску издание «Стархит». — Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы». Вскоре на это высказывание последовала ответная реакция. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила ни много ни мало стереть Барбару Брыльску из «Иронии судьбы». У себя в телеграм-канале депутат даже поделилась видеороликом собственного изготовления, в котором показала, как после «отмены» Брыльской могла бы выглядеть героиня фильма Надя. «Заменила её на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в «Иронии» и озвучивала от и до (сделала сама, у профессионалов это получится ещё правдоподобнее)», — написала Занко.

«Ахеджакову сняли с репертуара „Современника», в котором она проработала всю жизнь. Она отметила, что предложений от других театров ей пока не поступало. И вряд ли поступит. Очень жаль. Но! Это яркий пример того, как человек, способный хаять, не способен предлагать. В конце концов, даже самого уважаемого человека в какой-то момент станет просто невыносимо терпеть… Увы…» — так прокомментировал происходящее телеведущий Оскар Кучера. Читайте также: Оскар Кучера после интервью Дудю*: «Лучше быть дураком, чем подлецом» А военкор Андрей Медведев в своем телеграм-канале объяснил правильность «отмены» с прагматической стороны: «Позиция Лии Меджидовны может нравиться или нет. Но она имеет на неё полное право. Государство, в свою очередь, может не захотеть платить за эту позицию. Что в этом не так?»

Поддержали исключение спектакля «Игра в джин» с участием Ахеджаковой из репертуара и «Офицеры России». Они еще осенью прошлого года пожаловались на спектакль «Современника» «Первый хлеб», в котором Ахеджакова исполняла главную роль. Тогда глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановку. В итоге театр снял спектакль с показа.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру» *Юрий Дудь признан иноагентом