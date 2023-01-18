Оскар Кучера после интервью Дудю*: Лучше быть дураком, чем подлецом

После интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом) на актера и телеведущего Оскара Кучеру сошла новая лавина известности. Выход трехчасовой беседы, где актер, в том числе высказал свою позицию по ситуации на Украине, спровоцировал тысячи постов в социальных сетях. В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными. 18 января он в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что думает на этот счет.

«Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», — считает Кучера.

