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    Оскар Кучера после интервью Дудю*: Лучше быть дураком, чем подлецом

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    После интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом) на актера и телеведущего Оскара Кучеру сошла новая лавина известности. Выход трехчасовой беседы, где актер, в том числе высказал свою позицию по ситуации на Украине, спровоцировал тысячи постов в социальных сетях. В большинстве своем характеристики для Кучеры не были комплиментарными. 18 января он в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что думает на этот счет.

    «Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», — считает Кучера.

    Он отметил, что перед интервью договаривался с Дудем обсудить работу на «Муз-ТВ» и сериал «Солдаты», музыку и гражданскую позицию. В опубликованной трехчасовой беседе первым трем темам отведено несколько минут. Все остальное время Кучера сбивчиво объяснял, почему он против военных действий, но за военных, которые сейчас на Украине.

    «Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за все в ответе сам», — пожаловался артист.

    Зрители высмеяли Кучеру за несвязную и нелогичную речь, а также за позицию. Телеведущий заявил, что поддерживает Россию, но не стал отрицать, что его сын родился в Майами и получил американский паспорт. Комментаторы тут же заявили, что узнали в герое своих пожилых родственников. Выражение лица Юрия Дудя во время разговора с Кучерой тоже стало мемом.

    *Минюст внёс Юрия Дудя в список СМИ-иноагентов

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