    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    771мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.4eur90.29

    Аварийная рутина. Камера запечатлела безучастных петербуржцев, на глазах которых сбили Елену Шульман

    14342
    45 комментариев

    Запись с уличной камеры подтверждает, что не только троллейбус, но и сбитого пешехода можно не заметить в центре Петербурга. Утомленные рабочей неделей горожане не спешат ни пугаться, ни помогать.

    На кадрах, которые появились в распоряжении «Фонтанки» 9 апреля, видно, как женщина, не глядя шагает с тротуара на дорогу и оказывается спиной к троллейбусу. Водитель не успевает затормозить, и пешеход оказывается сначала на асфальте, а потом под колесами.

    «Фонтанка.ру»

    В этот момент рядом проходит девушка, внимание которой тоже, как кажется, сосредоточено на телефоне. Она сбивается с шага, но продолжает целеустремленное движение мимо.

    Мужчина с пакетом уделяет случившемуся больше внимания. Несколько раз оборачивается, стараясь заглянуть под троллейбус, и уходит. Толпа на остановке как будто не заметила аварии.

    Женщину в яркой куртке под колесами рассмотрел прохожий, который шел навстречу транспорту. Он попытался привлечь внимание водителя как раз, когда из передней двери выскочили помогать пострадавшей.

    С травмами вечером 7 апреля госпитализировали 53-летнюю актрису дубляжа Елену Шульман. Она скончалась в больнице накануне своего дня рождения.

    Все обстоятельства аварии устанавливает полиция. В комитете по транспорту сообщили, что женщина вышла на проезжую часть, когда обходила людей на остановке. Водитель подъезжавшего троллейбуса тормозил, но столкновения избежать не удалось.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ26

    Комментарии 45

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    45
    close