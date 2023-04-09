Аварийная рутина. Камера запечатлела безучастных петербуржцев, на глазах которых сбили Елену Шульман

Запись с уличной камеры подтверждает, что не только троллейбус, но и сбитого пешехода можно не заметить в центре Петербурга. Утомленные рабочей неделей горожане не спешат ни пугаться, ни помогать.

На кадрах, которые появились в распоряжении «Фонтанки» 9 апреля, видно, как женщина, не глядя шагает с тротуара на дорогу и оказывается спиной к троллейбусу. Водитель не успевает затормозить, и пешеход оказывается сначала на асфальте, а потом под колесами.

«Фонтанка.ру»

В этот момент рядом проходит девушка, внимание которой тоже, как кажется, сосредоточено на телефоне. Она сбивается с шага, но продолжает целеустремленное движение мимо.

Мужчина с пакетом уделяет случившемуся больше внимания. Несколько раз оборачивается, стараясь заглянуть под троллейбус, и уходит. Толпа на остановке как будто не заметила аварии.

Женщину в яркой куртке под колесами рассмотрел прохожий, который шел навстречу транспорту. Он попытался привлечь внимание водителя как раз, когда из передней двери выскочили помогать пострадавшей.

