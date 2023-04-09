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    Стали известны подробности гибели актрисы дубляжа Елены Шульман в Петербурге

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    Актриса дубляжа и закадрового озвучания Елена Шульман скончалась после аварии, которая случилась в центре Петербурга. Женщина попала под троллейбус.

    Как рассказал «Фонтанке» Петр Шульман, его мать умерла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в 06:40 утра 9 апреля. В больнице за жизнь женщины боролись с пятницы после ДТП на Загородном проспекте.

    Насколько известно сыну, Елена Шульман получила травмы под колесами троллейбуса.

    В комтрансе «Фонтанке» подтвердили информацию о ДТП на Загородном проспекте, которое произошло 7 апреля. «Женщина обходила людей, стоявших на остановке, и вышла на проезжую часть прямо перед подъезжающим троллейбусом. Водитель применил торможение, но женщина всё равно попала под колесо. На место были вызваны спецслужбы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу», — добавили там.

    Елене Шульман 10 апреля исполнилось бы 54 года. За свою карьеру она участвовала в дубляже сотен фильмов, сериалов и компьютерных игр. Ее голосом говорили в том числе Настасья в «Трех богатырях», Мэри Джейн в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми, Веспер Линд в «Казино "Рояль"». Услышать ее можно в сериалах «Ты», «Твин Пикс», «Очень странные дела» и многих других.

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