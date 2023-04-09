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    Авария в центре Петербурга, после которой скончалась Елена Шульман, попала на видео

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    Уличная камера зафиксировала аварию на Загородном проспекте, которая стала смертельной для Елены Шульман. Актриса дубляжа и закадровой озвучки скончалась 9 апреля, накануне своего 54-летия.

    Кадры, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», подтверждают информацию комитета по транспорту. Там рассказали, что 7 апреля на Загородном проспекте, 13 женщина, обходя людей на остановке, вышла на проезжую часть. Подъезжавший троллейбус № 16 она не заметила.

    «Фонтанка.ру»

    «Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром. По данному факту следователи ГУ МВД России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в полицейском главке.

    Голосом Елены Шульман разговаривали Мэри Джейн из «Человека-паука», герои «Трех богатырей», «Смешариков», «Лунтика» и других российских мультфильмов, а также «Черного зеркала», «Дома Gucci», «Ведьмака». В копилке Шульман как актрисы дубляжа более 650 картин, а также озвучка 56 фильмов.

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