Авария в центре Петербурга, после которой скончалась Елена Шульман, попала на видео

Уличная камера зафиксировала аварию на Загородном проспекте, которая стала смертельной для Елены Шульман. Актриса дубляжа и закадровой озвучки скончалась 9 апреля, накануне своего 54-летия.
Кадры, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», подтверждают информацию комитета по транспорту. Там рассказали, что 7 апреля на
«Фонтанка.ру»
«Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром. По данному факту следователи ГУ МВД России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в полицейском главке.
Голосом Елены Шульман разговаривали Мэри Джейн из «Человека-паука», герои «Трех богатырей», «Смешариков», «Лунтика» и других российских мультфильмов, а также «Черного зеркала», «Дома Gucci», «Ведьмака». В копилке Шульман как актрисы дубляжа более 650 картин, а также озвучка 56 фильмов.