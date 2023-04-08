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    Заборы Петропавловской крепости не спасли берег от желающих погулять

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    С февраля невский фасад Петропавловской крепости находится на реставрации. Работы продлятся до декабря 2024 года, берег огородили со всех сторон забором. 8 апреля жители Петербурга по привычке пришли греться на берегу, искусственные заграждения их не остановили. Фотограф «Фонтанки» наблюдал, как дети и взрослые преодолевают препятствия.

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    Реставрация невского фасада (это почти километр стены) будет проводиться впервые с конца XVIII века, с тех самых пор, когда оборонительные сооружения облицевали гранитом. Общая площадь облицовки превышает 8 тысяч квадратных метров. Скоро вдоль стены вырастут строительные леса, а горожанам и гостям Петербурга будут показывать баннер с изображением крепости.

    Суббота, 8 апреля, стала самым тёплым днём в Петербурге с начала года. «Фонтанка» показывала народные гуляния в честь долгожданной весны.

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