Синоптики уточнили прогноз погоды в Петербурге на выходные

Воздух в Петербурге продолжает прогреваться. Зонтики в выходные не понадобятся.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 апреля в городе будет малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха составит плюс 10–12 градусов, в прибрежных районах местами до 6.
Погоду в регионе определяет северо-западная периферия обширного антициклона. В Ленобласти — плюс 9–14 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В воскресенье, 9 апреля, осадков также не ожидается. Ветер усилится до умеренного. Температура воздуха ночью останется в основном положительной (0 — плюс 2), разве что в окрестностях опустится до минус 3, а днем снова будет плюс 10–12 градусов.