Суд арестовал треш-стримера, которого обвиняют в истязании дочери на потеху подписчикам

Суд заключил под стражу 33-летнего треш-стримера из Кохмы, которого обвиняют в истязании несовершеннолетней дочери (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК). Также мужчине предъявили обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (ст. 156 УК РФ).



Мужчину задержали после появления в социальных сетях видеоролика, на котором он издевается и запугивает девочку



Как сообщает СК, события произошли в сентябре 2021 года в квартире у треш-стримера. Его дочери было 9 лет.



Следствие полагает, что во время интернет-трансляции нетрезвый мужчина ударил девочку по бедру. Также он насильно удерживал дочь, заставляя ее против воли выполнять требования подписчиков и не позволяя ей выйти из комнаты. Все это сопровождалось нецензурной бранью.

