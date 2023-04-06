В Ивановской области задержали треш-стримера за видео с унижениями девочки-подростка

Треш-стримера задержали сотрудники полиции в Ивановской области 6 апреля после появления в социальных сетях видео с издевательствами и запугиванием девочки-подростка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



По данным регионального управления МВД, на видео мужчина унижает подростка, кричит на девочку и запугивает ее.



Также во время разговора он бьет по креслу, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ей не позволяет. Утверждается, что видео снял треш-блогер из города Кохма, а на кадрах предположительно его дочь. Мужчина также говорит о том, что совершал преступления в отношении детей.

