Треш-стример из Ивановской области получил уголовное дело за видео с издевательствами над дочерью

Треш-стример из города Кохма стал фигурантом уголовного дела об истязании несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет Ивановской области 6 апреля. Мужчину задержали после появления в социальных сетях видеоролика, на котором он издевается и запугивает девочку-подростка. Утверждалось, что на кадрах его дочь. Мужчина также говорит о том, что совершал преступления в отношении других детей.

Ведомство опубликовало видео задержания и допроса подозреваемого. На вопрос, что его побудило ударить ребенка, стример отвечает, что отреагировал на ответы девочки подписчикам. Он добавил, что его «особо ничего не вывело из себя, но что есть, то есть».