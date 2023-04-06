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    Треш-стример из Ивановской области получил уголовное дело за видео с издевательствами над дочерью

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    2 комментария

    Треш-стример из города Кохма стал фигурантом уголовного дела об истязании несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет Ивановской области 6 апреля. Мужчину задержали после появления в социальных сетях видеоролика, на котором он издевается и запугивает девочку-подростка. Утверждалось, что на кадрах его дочь. Мужчина также говорит о том, что совершал преступления в отношении других детей.

    Ведомство опубликовало видео задержания и допроса подозреваемого. На вопрос, что его побудило ударить ребенка, стример отвечает, что отреагировал на ответы девочки подписчикам. Он добавил, что его «особо ничего не вывело из себя, но что есть, то есть».

    СУ СК России по Ивановской области

    Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская. Она заявила, что девочка находится дома и ей ничего не угрожает. В комментарии RT омбудсмен подтвердила, что стример является отцом подростка, но с ее матерью он давно в разводе.

    Вопрос об ограничении или о лишении прав можно будет ставить, как только докажут факт жестокого обращения.

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    Комментарии 2

    28028405306 Апр 2023 в 19:26
    Дочку лупил.И откуда такие звери в нашем обществе?И что ещё более непонятно выкладывал в интернете,вот это правда странно.
    +0−0
    Antuan Rokanten06 Апр 2023 в 19:01
    Проклятый трнш-стример! Да что же он вытворяет?!
    +1−0
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