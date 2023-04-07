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    Обвиняемую по делу о теракте в Петербурге Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово»

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    Обвиняемая по делу о теракте в Петербурге Дарья Трепова проведет весь срок следствия и суда в московском СИЗО «Лефортово», куда ее уже доставили. Об этом 7 апреля сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в своем телеграм-канале.

    Меру пресечения для 26-летней Дарьи Треповой 4 апреля избрал Басманный районный суд столицы. Она пробудет под стражей до начала июня. Ее обвиняют в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.

    По данным следствия, Трепова принесла в кафе на Васильевском острове в Петербурге статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. После взрыва, который за этим последовал, за медицинской помощью обратились 40 человек. Среди них трое несовершеннолетних.

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