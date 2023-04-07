Обвиняемую по делу о теракте в Петербурге Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово»

Обвиняемая по делу о теракте в Петербурге Дарья Трепова проведет весь срок следствия и суда в московском СИЗО «Лефортово», куда ее уже доставили. Об этом 7 апреля сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в своем телеграм-канале.



Меру пресечения для 26-летней Дарьи Треповой 4 апреля избрал Басманный районный суд столицы. Она пробудет под стражей до начала июня. Ее обвиняют в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.