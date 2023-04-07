    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, вос

    773мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.67eur88.13

    Один — на таран, другой — оплатив поездку. Мужчины с колясками разбили турникеты в московском метро

    1938
    5 комментариев

    Двоим пассажирам московского метро чем-то не угодили турникеты. Примечательно, что оба мужчины были с детскими колясками, и это не охладило их пыл.

    Прокуратура Москвы

    Видео с места событий 7 апреля публикует пресс-служба столичной прокуратуры. Первое «нападение» на турникет произошло на станции «Щелковская». Видно, что мужчина, судя по всему, оплатив поездку, спокойно проходит через створки, но потом зачем-то бьет одну из них ногой. Другой пассажир даже не останавливается перед турникетом на станции «Юго-Восточная»: сразу идет на таран, не оплатив проезд.

    Прокуратура Москвы

    Нарушителей быстро нашли, вину они признали. Возбуждено дело о вандализме, сообщает MSK1.RU.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ХулиганствоМетроМосква
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close