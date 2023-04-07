Один — на таран, другой — оплатив поездку. Мужчины с колясками разбили турникеты в московском метро

Двоим пассажирам московского метро чем-то не угодили турникеты. Примечательно, что оба мужчины были с детскими колясками, и это не охладило их пыл.
Прокуратура Москвы
Видео с места событий 7 апреля публикует пресс-служба столичной прокуратуры. Первое «нападение» на турникет произошло на станции «Щелковская». Видно, что мужчина, судя по всему, оплатив поездку, спокойно проходит через створки, но потом зачем-то бьет одну из них ногой. Другой пассажир даже не останавливается перед турникетом на станции «Юго-Восточная»: сразу идет на таран, не оплатив проезд.
Прокуратура Москвы
Нарушителей быстро нашли, вину они признали. Возбуждено дело о вандализме, сообщает MSK1.RU.