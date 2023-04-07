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    Курс евро поднялся до 90 рублей

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    Евро на Мосбирже утром 7 апреля поставил рекорд вслед за долларом. Он поднялся до 90 рублей.

    До этого курс доллара перевалил выше 82 рублей впервые с 14 апреля 2022 года.

    Курсы доллара и евро в последнее время неуклонно растут и в начале апреля достигли прошлогодних апрельских значений. Накануне ЦБ на рубль с лишним увеличил официальные курсы доллара и евро. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, с чем связаны последние колебания курсов валют.

    Экономисты рассказали, дождемся ли мы того, что доллар и евро будут стоить по 100 рублей, и что от этого будет — прогноз читайте на «Фонтанке».

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