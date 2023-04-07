Небо в Петербурге устроило двойное шоу

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Антициклон расчистил небо над Петербургом, и ночью горожане могли полюбоваться полной Луной, а утром
6 апреля было полнолуние. Его называют пасхальным, или розовым. По одной из версий, Розовой Луной называли апрельское полнолуние индейцы из-за того, что в это время у них распускаются цветы шиловидного флокса. Фотографии публикуют каналы «Астро Фото Болото» и kupchino.vlad22.
Восход Солнца в Петербурге 7 апреля произошел в 06:04, а зайдет оно в 19:56. Продолжительность светового дня составляет 13 часов 51 минуту.
Виды Петербурга в режиме реального времени можно посмотреть в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».