Неизвестных с бензопилой ищут из-за порезов духовному символу Абхазии

В селе Лыхны Гудаутского района Абхазии неизвестные нанесли порезы кавказской липе, которой более 150 лет. Пострадавшее дерево считается духовным символом Абхазии. Об этом 6 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу абхазского президента Аслана Бжания.





Глава государство поручил установить причастных к акту вандализма.

«Президент Аслан Бжания осуждает безнравственный акт вандализма, осуществленный на святом для каждого абхаза месте — поляне Лыхнашта, на котором в самые сложные моменты истории абхазского народа принимались судьбоносные решения», — говорится в сообщении.