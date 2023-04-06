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    Неизвестных с бензопилой ищут из-за порезов духовному символу Абхазии

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    В селе Лыхны Гудаутского района Абхазии неизвестные нанесли порезы кавказской липе, которой более 150 лет. Пострадавшее дерево считается духовным символом Абхазии. Об этом 6 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу абхазского президента Аслана Бжания.


    Глава государство поручил установить причастных к акту вандализма.

    «Президент Аслан Бжания осуждает безнравственный акт вандализма, осуществленный на святом для каждого абхаза месте — поляне Лыхнашта, на котором в самые сложные моменты истории абхазского народа принимались судьбоносные решения», — говорится в сообщении.

    Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором видны порезы от бензопилы на стволе кавказской липы.

    Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбара считает, что дерево скорее всего не выживет.

    «Сейчас происходит весеннее сокодвижение и, судя по глубине пореза, вероятность, что липа выживет, мала <…> это не просто вандализм, данное действие — теракт, направленный на подрыв духовных ценностей абхазского народа», — рассказал он агентству «Апсныпресс».

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    АбхазияВандализм
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