В библиотеке Гоголя расскажут о «не хрестоматийном» Островском

Речь пойдет об Александре Николаевиче — но с неожиданной стороны. Таким незаурядным образом библиотека завершает Гоголевскую неделю. Впрочем, «Колумб Замоскворечья» (как называли Островского) с Гоголем, знатоком Петербурга, пересекались. Встречаемся 9 апреля. Бесплатно. 12+



А. Н. Островский. Портрет работы В. Г. Перова. 1871 г. Поделиться Поделиться





26-летний Островский и 40-летний Гоголь впервые встретились в Москве в 1849 году, хотя еще за несколько лет до того уже первая пьеса Александра Николаевича, «Картина семейного счастья», была замечена Николаем Васильевичем.



В доме Погодина читали комедию Островского «Банкрут», мы ее знаем как «Свои люди — сочтемся». Поэт Николай Берг, бывший на вечере, вспоминал: «Островский поместился в левом углу, у окон и едва начал читать, как, невидимо и неслышно ни для кого, подкрался коридором Гоголь и стал в дверях, прислонившись правым плечом к притолоке, и так оставался во всё время чтения». Все были впечатлены. А Гоголь молчал. Как предполагает Берг, потому что… не вполне понял язык! «Он победил русский вообще и знал все его тонкости и прелести; умел с ним исправляться, как самый высочайший художник русского происхождения, но сословных оттенков русской речи победить никогда не мог, да, кажется, об этом и не старался/… /Островский заговорил купеческим языком, как никто из наших писателей, потому что жил и вращался среди купцов с малого возраста». Гоголь, по воспоминаниям, был в тот вечер «сух». Но написал на клочке бумаги похвалу, передал хозяину дома, а он — Островскому. Тот хранил этот отзыв «как драгоценность».



Через два года с небольшим Островский станет одним из тех, кто выносил из дома Толстых гроб с телом Гоголя и сопровождал в Татьянинскую церковь.

9 апреля в библиотеке Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) филолог Николай Гуськов расскажет о «не хрестоматийном» Островском. Регистрация на сайте библиотеки в разделе «Афиша мероприятий». Начало в 16:00.

Александра Шеромова

