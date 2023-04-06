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    Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в Совкомбанке: руководство очень довольно

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    11 комментариев

    Режим четырехдневной рабочей недели положительно повлиял на продуктивность сотрудников. К такому выводу пришли в Совкомбанке после экспериментального введения четырехдневки. Рост эффективности заметили 97 % руководителей бизнес-направлений. Об этом 6 апреля пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

    Банк запустил эксперимент в феврале 2022 года, сначала в Турции — для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии». Там работники ходили в коворкинг. Затем коворкинг открыли в Сочи для сотрудников всех дочерних компаний.

    Анализ результатов был поэтапным. В частности, руководители бизнес-направлений обратили внимание на рост производительности труда: за четыре дня 76 % сотрудников полностью выполнили рабочую норму пятидневки, а 20 % перевыполнили. В компании «Совкомбанк Технологии» заметили рост качества работы, как и объема (на 14 %). Однако новый формат подходит не всем: в коворкинге много отвлекающих факторов. 4 % участников не смогли справиться со своими задачами.

    В итоге Совкомбанк решил продолжать эксперимент и в 2023 году увеличить число сотрудников в коворкингах втрое — до 15 % штата всей группы.

    В апреле 2021 года зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырехдневную рабочую неделю — в соответствии с мировой тенденцией. По его словам, со времен СССР с шестидневной рабочей неделей сильно изменилась производительность труда. После этого Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если они поступят. Эксперимент с четырехдневкой действительно проводят во многих странах, в основном отдельные компании. В Исландии, например, результат назвали «огромным успехом». В октябре 2022 года, по данным опроса SuperJob, сокращенный рабочий график был установлен в 1 % российских компаний, в 2 % организаций вводили, но отказывались. При этом четырехдневку поддержали 48 % респондентов.

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    Четырехдневная рабочая неделяЧетырехдневкаСовкомбанк
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    Комментарии 11

    27457303806 Апр 2023 в 12:13
    ЗП можно повысить % на 25 ибо у работодателя издержек меньше если в офисе 100 рыл работают то это вода электричество питание и т.д.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 12:08
    На самом деле вопрос простейший - согласен ли хозяюк пересесть с условного ренжа на допустим дастер )
    +0−2
    Гость06 Апр 2023 в 12:05
    А местным каклоЦипсо увеличить до 48 часов в сутки, пайку печенек заменить желудями.
    +1−4
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