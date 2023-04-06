Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в Совкомбанке: руководство очень довольно

Режим четырехдневной рабочей недели положительно повлиял на продуктивность сотрудников. К такому выводу пришли в Совкомбанке после экспериментального введения четырехдневки. Рост эффективности заметили
Банк запустил эксперимент в феврале 2022 года, сначала в Турции — для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии». Там работники ходили в коворкинг. Затем коворкинг открыли в Сочи для сотрудников всех дочерних компаний.
Анализ результатов был поэтапным. В частности, руководители бизнес-направлений обратили внимание на рост производительности труда: за четыре дня 76 % сотрудников полностью выполнили рабочую норму пятидневки, а
В итоге Совкомбанк решил продолжать эксперимент и в 2023 году увеличить число сотрудников в коворкингах втрое — до
В апреле 2021 года зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырехдневную рабочую неделю — в соответствии с мировой тенденцией. По его словам, со времен СССР с шестидневной рабочей неделей сильно изменилась производительность труда. После этого Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если они поступят. Эксперимент с четырехдневкой действительно проводят во многих странах, в основном отдельные компании. В Исландии, например, результат назвали «огромным успехом». В октябре 2022 года, по данным опроса SuperJob, сокращенный рабочий график был установлен в 1 % российских компаний, в