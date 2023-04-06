Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в Совкомбанке: руководство очень довольно

Режим четырехдневной рабочей недели положительно повлиял на продуктивность сотрудников. К такому выводу пришли в Совкомбанке после экспериментального введения четырехдневки. Рост эффективности заметили 97 % руководителей бизнес-направлений. Об этом 6 апреля пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.



Банк запустил эксперимент в феврале 2022 года, сначала в Турции — для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии». Там работники ходили в коворкинг. Затем коворкинг открыли в Сочи для сотрудников всех дочерних компаний.

