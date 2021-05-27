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Минтруд готов рассмотреть предложения о четырёхдневной рабочей неделе. Но пока их не поступало

Предложения о четырёхдневке готовы обсудить в правительстве РФ

Минтруд РФ заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в случае их поступления. Об этом со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова 27 мая сообщает РИА Новости.

«Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — заявил по этому поводу Котяков.

При этом министр труда не стал комментировать саму идею о переходе на четырёхдневку, подчеркнув, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним «потенциально согласны».

Напомним, что в конце апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырёхдневную рабочую неделю.

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Комментарии (2)

Vahmistroff
"...предложения о четырёхдневной рабочей неделе. Но пока их не поступало..."
Почему-то космонавтка молчит...
Варчунья
Ой, я согласна! Хоть сейчас! Так не хватает этого одного дня на отдых и на себя..!
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