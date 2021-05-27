Минтруд готов рассмотреть предложения о четырёхдневной рабочей неделе. Но пока их не поступало

Минтруд РФ заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в случае их поступления. Об этом со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова 27 мая сообщает РИА Новости.



«Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — заявил по этому поводу Котяков.



При этом министр труда не стал комментировать саму идею о переходе на четырёхдневку, подчеркнув, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним «потенциально согласны».

