В Исландии устроили эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результат назвали «огромным успехом»

В итоге эксперимента исследователи установили, что самочувствие участников значительно улучшилось. У них появилось больше времени на общение с друзьями и членами семьи, а также на хобби и домашние обязанности.

Британский центр Autonomy 4 июля опубликовал результаты исследования, проводившегося в Исландии с 2015 по 2019 год. Его участников — 2,5 тысячи трудоустроенных граждан — перевели с 40-часовой рабочей недели на 35- или 36-часовую.

Мужчины, состоящие в гетеросексуальных отношениях, указали на то, что у них появилась возможность помогать «половинкам» с бытом, и распределение обязанностей в паре стало более справедливым. Позитивный эффект нововведения отметили также одинокие родители, для которых проблема дефицита свободного времени стоит очень остро.



В результате эксперимента также было установлено, что, несмотря на сокращение рабочей недели, производительность сотрудников либо возросла, либо осталась на прежнем уровне.



На данный момент 86 % занятого населения Исландии либо уже перешло на уменьшение длительности рабочего дня, либо приобрело механизмы, необходимые для того, чтобы начать работу в таком формате.



Как писала «Фонтанка», в начале марта текущего года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала идею введения четырехдневной рабочей недели в России неактуальной. По её словам, время для такого нововведения пока не пришло.