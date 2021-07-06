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В Исландии устроили эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результат назвали «огромным успехом»

В Исландии введение четырехдневной рабочей недели оказалось успешным

Британский центр Autonomy 4 июля опубликовал результаты исследования, проводившегося в Исландии с 2015 по 2019 год. Его участников — 2,5 тысячи трудоустроенных граждан — перевели с 40-часовой рабочей недели на 35- или 36-часовую.

Добавим, сокращение занятости не сказалось на заработной плате сотрудников.

В итоге эксперимента исследователи установили, что самочувствие участников значительно улучшилось. У них появилось больше времени на общение с друзьями и членами семьи, а также на хобби и домашние обязанности.

Мужчины, состоящие в гетеросексуальных отношениях, указали на то, что у них появилась возможность помогать «половинкам» с бытом, и распределение обязанностей в паре стало более справедливым. Позитивный эффект нововведения отметили также одинокие родители, для которых проблема дефицита свободного времени стоит очень остро.

В результате эксперимента также было установлено, что, несмотря на сокращение рабочей недели, производительность сотрудников либо возросла, либо осталась на прежнем уровне.

На данный момент 86 % занятого населения Исландии либо уже перешло на уменьшение длительности рабочего дня, либо приобрело механизмы, необходимые для того, чтобы начать работу в таком формате.

Как писала «Фонтанка», в начале марта текущего года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала идею введения четырехдневной рабочей недели в России неактуальной. По её словам, время для такого нововведения пока не пришло.

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Комментарии (8)

f0ntan
Чем исландцы живут? За счет чего зарабатывают? Ловлей и переработкой рыбы занимаются?
А13579
Мы не в Исландии. Чтобы у нас сократили рабочее время без сокращения зарплаты - фантастика.
Марат Капранов
Напомню, что у нас шла речь о сокращении рабочей недели, но не о сокращении часов. Все те же 40 часов собирались впихнуть в 4 дня.
И сделать это бизнес хочет, чтобы народ совсем одурел от работы и перестал соображать.
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