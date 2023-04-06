Цифровой рубль: дойдет до каждого

С 1 апреля нам обещали, что часть клиентов ряда российских банков получат доступ к цифровому рублю ЦБ РФ. В целях тестирования. Состоялся этот доступ или нет, не столь уж важно. Все равно раньше или позже до всех доберутся. Рекламу цифрового рубля каждый может посмотреть на сайте ЦБ. Естественно, там все о том, как это здорово. Однако здорово это или нет, каждый человек должен решать для себя сам. Поэтому посмотрим на цифровизацию денег под иным углом зрения.

Нам говорят, что с введением цифрового рубля деньги обретут еще одну форму существования (кроме наличной и безналичной) — цифровую. Во-первых, это неверно фактически. Цифровую форму деньги частично приобрели с момента появления биткойна и далее — множества других цифровых валют. Только в отличие от цифрового рубля, это частные деньги, о которых в свое время мечтал либеральный экономист Фридрих фон Хайек.

Во-вторых, цифровой рубль — это просто особая разновидность безналичных денег. Но что очень важно! Абсолютно неверно именовать его криптовалютой. Крипто — это от греческого слова kryptos (тайный, скрытый). С появлением криптовалютных бирж (типа Binance и др.), ответственных перед правительствами, крипта во многом перестала быть криптой. Чанпэн Чжао (глава Binance) не даст соврать. Она стала просто частными цифровыми деньгами. Что уж там говорить о цифровой валюте ЦБ РФ! Теперь придется навести самокритику. Не один раз употребил слово «частный». Строго говоря, применительно к безналичным — это неверно. Однажды я хотел расплатиться с таксистом через «Сбербанк онлайн». У меня была только пятитысячная банкнота, а у него, как у большинства таксистов, было трудно со сдачей. Безналичную оплату он принял (тем более что я слегка округлил платеж в большую сторону), но при этом изрек простую и вечную истину: «Деньги в банке — не твои деньги».

Строго говоря, частными деньгами являются наличные деньги. Да и то, были таковыми, когда воплощались в золотых монетах (таковые и после краха выпустившего их государства не теряют функцию средства сбережения). Бумажные же банкноты государство может разом обесценить, затеяв обмен старых на новые и ограничив меняемые суммы. Мы такое проходили в начале 1991 г. (так называемый павловский обмен). Индия — в 2016 г . Что же касается безналичных на счетах в банке, то государство может заблокировать их практически мгновенно.

Тем не менее информация о ваших операциях с безналичными деньгами хранится, как правило, в разных банках, так же как и информация об их зачислениях на ваши счета. И даже если в одном-единственном (допустим, Сбере) — это не то, что прямо у ЦБ. Для полноты картины государству эту информацию надо собрать. Что касается цифрового рубля, то вся информация будет автоматически сосредоточена в одном центре. О вас государство будет мгновенно знать всё. Кому перевели деньги, от кого получили, что купили, на какую сумму и даже где купили. Последнее даст полную картину ваших передвижений. А также к государству в режиме реального времени будет поступать информация о ваших привычках, вкусах и здоровье (расплатились за услуги частной клиники).

Далее заметим, что такое электронное досье создаст основу для управления за вас вашими решениями. Можно запретить тратить деньги на определенные группы товаров и услуг, которые государство сочтет для вас вредными. Деньги становятся мечеными. Перестают быть универсальным средством обмена. Захотели купить пятую бутылку пива за месяц — а платеж не проходит. За вас решили, что вам хватит четырех. Не говоря уже о том, что цифровые деньги можно привязать к социальному рейтингу, оценивающему ваше поведение с точки зрения преданности государству. Не пошли голосовать — не купите ж/д билет в течение года. К своим известным функциям деньги присоединяют и новую — служить средством наказания.

Тут сразу на ум приходит Китай с его социальным рейтингом для граждан как инструментом тотального контроля. Не случайно он хорошо продвинулся с цифровым юанем, но его опередила… Нигерия с цифровой найрой (мелкие островные государства с их цифровыми валютами позволим себе проигнорировать). Нигерийский эксперимент потребовал ограничения снятия наличных в банкоматах и, главное, полного запрета криптовалют. Однако эти запреты обходились. Оборот в криптовалюте USDT превысил весь оборот в найре. А цифровой найрой пользовались лишь 5 % граждан. Репрессивной силы государству не хватило, а в экономике наступил хаос. И правительству пришлось отступать. Эксперимент провалился. Однако, как говорится, «еще не вечер». Государства не испугаются отдельных неудач.

Дело в том, что цифровой рубль (и любая другая цифровая валюта любого центрального банка) — есть неизбежное следствие движения по магистральному пути цифровизации человечества. И человека. Этот рубль, так или иначе, но дойдет до каждого. В то же время нигерийский эксперимент показал, что цифровые рубли для своего полного триумфа потребуют трех вещей: а) запрета наличного оборота; б) безналичного через коммерческие банки (они, как посредники, становятся просто лишними) и, главное, в) негосударственной крипты. До этого еще далеко. Кроме того, нужна будет международная координация, которая в условиях современного разделенного мира весьма и весьма проблематична.

Поэтому для ценителей свободы (и денег, без которых она — фикция) вывод один: учиться, учиться и учиться. Но не коммунизму (как завещал «великий Ленин»), а крипте. Успех в учении позволит избегать криптобирж. Они ничуть не менее банков неустойчивы. Недавний крах второй биржи мира — FTX — тому пример.

В мою бытность при социализме часто встречалась однообразная реклама: «Храните деньги в сберегательной кассе!» Предшественнице нынешнего Сбера. Можно подумать, что была альтернатива в виде других банков. Сегодня же можно выдвинуть другой слоган: «Храните деньги в холодном кошельке!» Альтернативы тоже нет. Иначе — цифровой рубль.