Путин и Лукашенко проведут заседание Госсовета Союзного государства

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 апреля проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.



Как сообщает РИА Новости, Лукашенко прибыл в Москву за день до заседания, чтобы отдельно побеседовать с Путиным.



«Российский лидер отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, вопросам обеспечения безопасности государств и в сфере экономики. Лукашенко согласился и констатировал, что даже в условиях давления страны не рухнули», — отмечается в сообщении.

