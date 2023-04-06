Путин и Лукашенко проведут заседание Госсовета Союзного государства

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 апреля проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
Как сообщает РИА Новости, Лукашенко прибыл в Москву за день до заседания, чтобы отдельно побеседовать с Путиным.
«Российский лидер отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, вопросам обеспечения безопасности государств и в сфере экономики. Лукашенко согласился и констатировал, что даже в условиях давления страны не рухнули», — отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы белорусского президента, на заседании ВГС будут обсуждаться выполнение основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и союзных программ, а также разработка концепции безопасности Союзного государства.