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    Путин и Лукашенко проведут заседание Госсовета Союзного государства

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    12 комментариев

    Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 апреля проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

    Как сообщает РИА Новости, Лукашенко прибыл в Москву за день до заседания, чтобы отдельно побеседовать с Путиным.

    «Российский лидер отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, вопросам обеспечения безопасности государств и в сфере экономики. Лукашенко согласился и констатировал, что даже в условиях давления страны не рухнули», — отмечается в сообщении.

    По данным пресс-службы белорусского президента, на заседании ВГС будут обсуждаться выполнение основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и союзных программ, а также разработка концепции безопасности Союзного государства.

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    Комментарии 12

    своих не бросаем06 Апр 2023 в 09:56
    в этот раз профессиональные хлопальщики в ладоши будут? или как вчера?
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 09:24
    таракан сгрыз все карандаши, приехал за добавкой
    +2−0
    боболан06 Апр 2023 в 09:22
    им для полного реализма ленина не хватает
    +1−0
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