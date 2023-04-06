Гребень антициклона поможет «расчесать» облака над Петербургом

Весна в Петербурге пока хмурая, но днём может выглянуть солнце, и будет вполне тепло.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 апреля в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днём составит плюс 5–7. Ночью на дорогах местами гололедица.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена гребнем антициклона с северо-востока. В начале дня небо закрыли плотные и низкие слоистые облака, в которых, по мере прогрева воздуха, будут появляться прояснения. <...>. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В ближайшие два дня осадков также не ожидается, а температура в дневные часы будет постепенно расти.