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    Гребень антициклона поможет «расчесать» облака над Петербургом

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Весна в Петербурге пока хмурая, но днём может выглянуть солнце, и будет вполне тепло.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 апреля в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днём составит плюс 5–7. Ночью на дорогах местами гололедица.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена гребнем антициклона с северо-востока. В начале дня небо закрыли плотные и низкие слоистые облака, в которых, по мере прогрева воздуха, будут появляться прояснения. <...>. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В ближайшие два дня осадков также не ожидается, а температура в дневные часы будет постепенно расти.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Виталий Петров06 Апр 2023 в 09:04
    Че та не расчесывается ничего… Как было облачно, так и облачно
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 08:21
    Кто блин все эти наркоманские заголовки придумывает постоянно? Неужели нельзя писать нормальные заголовки, а не вот это вот
    +3−0
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